Gazzetta dello Sport: “Palermo, sarà rivoluzione”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’imminente rivoluzione in casa Palermo dopo la stagione deludente conclusasi con l’eliminazione dai playoff contro il Venezia.

Il giorno dopo è quello dei rimpianti e delle riflessioni in ottica futura. L’eliminazione del Palermo in semifinale playoff per mano del Venezia non può essere considerata un progresso rispetto alla scorsa stagione, in virtù delle ambizioni di inizio campionato e per come la squadra sia arrivata a questi spareggi, in netto calo.

Il cambio da Corini a Mignani non ha portato miglioramenti a una situazione già compromessa da problemi di atteggiamento e di carattere, ma anche di con-dizione atletica e da un numero elevato di infortuni (35) che non sono mancati anche sotto la seconda gestione.

Per i soldi spesi e i giocatori acquistati non si può certo parlare di una stagione positiva a conclusione di un programma biennale che il City Group si era dato al momento del suo avvento nell’estate del 2022. E’ il motivo per cui in società sono iniziate riflessioni importati che porteranno inevitabilmente a un cambio di rotta per la prossima stagione.