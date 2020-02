L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” analizza la preparazione del Palermo in vista della sfida col Nola. Pergolizzi ha provato la difesa a 4, col ritorno al modulo classico col centravanti e l’ipotesi trequartista. Il tecnico, in settimana, prova situazioni da mettere in pratica a partita in corso, piuttosto che da adottare dal via. Per la squadra “gialla” è stato Floriano a posizionarsi tra le linee. Tra i “neri” è toccato a Silipo. Lavoro differenziato per Ficarrotta e Lucera.