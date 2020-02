L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’allarme Coronavirus nel calcio italiano. Un giocatore di 22 anni della Pianese, club di Serie C di Piancastagnaio (Siena), è risultato positivo al test del Coronavirus ed è stato trasferito al policlinico di Siena.Sabato ha accusato sintomi influenzali e domenica ha pranzato con i compagni prima della partita contro la Juventus U23, la seconda squadra della Juve che dallo scorso anno gioca in Serie C. La Juventus, per evitare contagi in seconda squadra e nel gruppo di Sarri, ha preso delle precauzioni. In squadra ci sono giocatori che spesso si allenano con Ronaldo e compagnia: Coccolo, Muratore, Olivieri, Wesley, Portanova, Peeters. Il club monitora le loro condizioni di salute. Per precauzione è stato deciso che nessun giocatore della seconda squadra si allenerà con il gruppo di Sarri nei prossimi giorni. Intanto, i calciatori della Pianese sono andati in isolamento volontario.