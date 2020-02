L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo in vista della sfida col Nola. La sconfitta col Licata non può inceppare i meccanismi degli uomini di Pergolizzi, ma va archiviata con una pronta reazione. Nelle precedenti uscite a vuoto con Savoia e Acireale, i rosa hanno fatto ancora fatica. Ma adesso si entra nella fase decisiva della stagione. L’obiettivo è arrivare allo scontro diretto col Savoia con un vantaggio cospicuo, e magari aumentato. L’impressione è che il Palermo debba esprimere maggiore sicurezza in se stesso, meno finezze e più concretezza. C’è anche la necessità di recuperare quei giocatori appannati, che nella prima parte di stagione hanno regalato diverse gioie, vedi Ricciardo, Martin, Kraja e Felici, che non fa più la differenza.