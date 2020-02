L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte di Pergolizzi in vista della sfida col Nola. Adesso, i ballottaggi riguardano ogni ruolo, compresa la difesa. Ieri, è arrivato un segnale di incoraggiamento con il gol di Kraja, festeggiato dai compagni. Felici è apparso più determinato. Il tecnico ha riprovato due schieramenti basati sul 4-3-1-2, posizionando Floriano e Silipo sulla trequarti. Col Nola sarà out Ficarrotta, alle prese con sindromi influenzali. La buona notizia è il rientro di Vaccaro a sinistra, che permetterà di adottare la difesa a quattro, con il ritorno di Crivello in mezzo.