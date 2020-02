L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento di Giovanni Ricciardo, attaccante del Palermo. Dal girone di ritorno, il bomber è rimasto all’asciutto, complice un infortunio muscolare, che ha indotto Pergolizzi a percorrere strade alternative. Il tecnico sembra intenzionato a tornare alla vecchia formula del 4-3-3. Ricciardo scalpita per tornare nell’undici titolare nella sfida col Nola. La voglia di tornare protagonista non manca, il ritmo-partita un po’ sì. Ora però i tempi sembrano maturi per un suo ritorno immediato nella formazione titolare. Il numero 9 non segna in casa da 116 giorni e va a caccia della doppia cifra.