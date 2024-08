Gazzetta dello Sport: “Palermo, c’è anche Wieteska dal Cagliari. Tutte le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Salvatore Sirigu è pronto a iniziare la sua seconda avventura con il Palermo, a distanza di 13 anni dalla sua prima esperienza con i rosanero. Il via libera per il suo ritorno è arrivato da Manchester, e il portiere, che si è svincolato dopo un periodo al Karagümrük in Turchia, è pronto a unirsi alla squadra. Sirigu aveva lasciato Palermo dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter nel 2011. Ora, il suo ruolo principale sarà quello di supportare il giovane Desplanches, e nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche, con l’obiettivo di essere disponibile già per la sfida contro la Cremonese.

Parallelamente, il Palermo sta completando anche l’acquisto del difensore Mateusz Wieteska dal Cagliari. Il difensore polacco arriverà con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A. Wieteska, che ha ben figurato nella prima partita di campionato contro la Roma, è atteso a Palermo una volta completato l’iter burocratico necessario.

Nel frattempo, il Sassuolo ha risolto il suo problema tra i pali trovando un accordo con l’Atletico Madrid per l’acquisto del portiere romeno Moldovan, dopo la partenza di Turati. Anche il Frosinone ha completato il suo pacchetto portieri con l’arrivo di Sorrentino in prestito dal Monza, che si contenderà il posto con Cerofolini.

Sul fronte delle altre squadre, il Modena ha preso Di Pardo dal Cagliari, mentre la Reggiana è in trattative avanzate per Riccio della Juventus, con l’interesse per Buso del Lecco. Il Cosenza ha nel mirino il centrocampista Palumbo della Juventus Next Gen e sta valutando Barreca della Sampdoria per la fascia sinistra. In Serie C, alcune operazioni ufficiali includono Valietti in prestito dal Genoa al Trapani, il ritorno di Giuseppe Giovinco al Taranto, e Mulè che passa dall’Avellino al Pescara.