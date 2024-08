Repubblica: “Palermo, Dionisi prepara la rivincita dopo il ko: «A Pisa con più coraggio dell’esordio»”

L’edizione odierna de “Repubblica Palermo” si sofferma sulle parole di Dionisi in vista della sfida contro il Pisa.

L’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, è determinato a mettere da parte la delusione per la sconfitta contro il Brescia e a focalizzarsi sulla prossima sfida contro il Pisa. Dionisi ha sottolineato che, nonostante le imprecisioni e la mancanza di coraggio nel perseverare mostrati nella partita precedente, la squadra ha ancora margini di miglioramento e deve dimostrare che il risultato del Rigamonti è stato solo un incidente di percorso.

Dionisi ha ammesso che il Pisa sarà un avversario ostico, soprattutto considerando la loro fisicità e la voglia di riscatto dopo il pareggio contro lo Spezia. Il Palermo, che ha mostrato un buon gioco nel primo tempo contro il Brescia, dovrà mantenere l’equilibrio e non ripetere gli errori commessi nella fase finale della partita. Il tecnico ha anche evidenziato la necessità di adattarsi alle situazioni di gioco e di evitare di cadere negli stessi errori dello scorso anno.

Il Palermo affronterà il Pisa con il consueto modulo 4-3-3, con Desplanches tra i pali, vista l’indisponibilità di Gomis e Di Bartolo. In difesa, Nedelcearu e Nikolaou saranno supportati dai terzini Diakitè e Lund. A centrocampo, con Segre ancora in fase di recupero, ci sarà spazio per Blin, Gomes e Ranocchia. In attacco, Di Francesco e Insigne supporteranno capitan Brunori, con la possibilità di vedere Henry affiancarsi a lui durante la partita.

Dionisi ha anche accennato al fatto che il mercato non è ancora chiuso, e che la società sta lavorando per portare nuovi innesti motivati. In particolare, il tecnico ha confermato che Salvatore Sirigu è in arrivo per rafforzare il reparto portieri. Oltre a Sirigu, il Palermo potrebbe puntellare la difesa con l’acquisto di Mateusz Wieteska, centrale polacco del Cagliari, mentre la trattativa per Ceccherini del Verona resta incerta.

La partita contro il Pisa sarà seguita dalla sfida contro la Cremonese, e il Palermo dovrà affrontare queste gare cruciali prima della chiusura del mercato il 30 agosto. Il momento è delicato, ma l’ambizione del Palermo è alta, e Dionisi spera di poter trasferire questa ambizione sul campo, contando anche sul sostegno dei tifosi.