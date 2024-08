Gds: “Palermo. Da Manchester il «sì» per Sirigu: adesso tocca a Wieteska. No a Joao Pedro?”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo con il sì da Manchester per il ritorno di Sirigu e quello atteso per Wieteska.

Il Palermo ha deciso di affidare la difesa della propria porta a Salvatore Sirigu, segnando un ritorno significativo per il portiere sardo. Sirigu, che torna a vestire la maglia rosanero dopo tredici anni, ha firmato un accordo per una stagione. La scelta di puntare su di lui è arrivata dopo un’attenta valutazione delle opzioni disponibili per sostituire Gomis, gravemente infortunato al tendine rotuleo del ginocchio destro. Sirigu, che ha una carriera ricca di successi (13 trofei con il PSG, uno scudetto con il Napoli e un Europeo con la Nazionale italiana), sarà chiamato a competere per il posto da titolare con il giovane Desplanches nelle prime settimane.

È importante notare che Sirigu non sarà inserito nella lista “bandiera” del Palermo a causa della mancanza di continuità legale tra l’U.S. Città di Palermo e il Palermo F.C. Pertanto, prenderà il posto di Gomis nella lista A senza occupare un ulteriore posto per i giocatori over.

Inoltre, con la partenza di Graves, trasferitosi al PEC Zwolle, si è liberato un posto in lista per un giocatore nato prima del 1° gennaio 2001, che sarà presto occupato dall’arrivo del difensore centrale polacco Mateusz Wieteska dal Cagliari. Wieteska, classe 1997, era stato acquistato dai sardi per cinque milioni di euro dal Clermont e ha totalizzato 21 presenze la scorsa stagione.

Infine, il Palermo sta cercando un attaccante versatile che possa coprire più posizioni in attacco. Tra i nomi proposti c’è quello di Joao Pedro, recentemente svincolatosi dal Fenerbahce, ma al momento l’italo-brasiliano non sembra convincere del tutto la dirigenza rosanero. Sul fronte delle uscite, Broh è ancora alla ricerca di una nuova squadra.