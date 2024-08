Gds: “Dionisi: «Palermo, serve più coraggio»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle parole di Dionisi rilasciate ieri.

L’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, è determinato a chiudere il capitolo della partita contro il Brescia, in particolare il deludente secondo tempo, e a dare una scossa alla squadra per mantenere l’entusiasmo raccolto durante l’allenamento a porte aperte al Barbera. Dionisi è consapevole delle difficoltà che la sfida contro il Pisa comporta, ma ha fiducia nel lavoro svolto in estate e nella forza dei suoi giocatori.

Riguardo al mercato, Dionisi ha spiegato che il club è costantemente al lavoro per portare giocatori motivati, ma non ha fatto richieste esplicite. Ha sottolineato che la squadra attuale è in grado di affrontare il campionato, pur riconoscendo che ci sono ancora ruoli da coprire, come quello del portiere. Se si presenteranno opportunità di mercato, il Palermo cercherà di sfruttarle.

Dionisi ha riconosciuto che la partita contro il Brescia è stata un’occasione persa, soprattutto per il calo di rendimento nel secondo tempo. Ha evidenziato la necessità di mantenere un equilibrio maggiore e di avere più coraggio nelle scelte, pur ammettendo che nel primo tempo la squadra aveva il controllo della situazione.

Parlando dei singoli giocatori, Dionisi ha dato aggiornamenti importanti. Jacopo Segre, ad esempio, sta progressivamente rientrando in gruppo, e potrebbe essere pienamente integrato la prossima settimana. Dionisi ha confermato che ci sarà un cambio in porta per la partita contro il Pisa, ma ha sottolineato l’importanza di non concentrarsi troppo su un singolo risultato negativo.

In merito a Filippo Ranocchia, Dionisi ha ammesso che la partita contro il Brescia non è stata la sua migliore prestazione, e la sostituzione è stata motivata dalla necessità di maggiore forza fisica in campo. Per quanto riguarda la coesistenza tra Matteo Brunori e Thomas Henry, Dionisi ha dichiarato che i due potrebbero giocare insieme, ma al momento la squadra non è ancora pronta per questa opzione dal primo minuto, sebbene resti una possibilità a partita in corso.

Infine, Dionisi ha elogiato la crescita di Valerio Verre, sottolineando come il suo ingresso in campo possa migliorare la qualità del gioco, specialmente nell’ultimo passaggio. Anche Claudio Appuah è stato menzionato come un giocatore di talento che necessita ancora di tempo per svilupparsi completamente. Pierozzi, preferito a destra ma capace di giocare su entrambe le fasce, troverà sicuramente spazio in futuro, nonostante la scelta di non schierarlo contro il Brescia.