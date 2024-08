Gds: “Palermo, esodo dei tifosi a Pisa e Cremona”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che nelle prossime due trasferta sarà accompagnato da una folta presenza di tifosi rosanero.

Il supporto dei tifosi del Palermo continua a essere forte e costante, anche in trasferta. Per il match di sabato alla Cetilar Arena contro il Pisa, sono già stati venduti circa 600 biglietti per il settore ospiti, con ancora un centinaio di tagliandi disponibili fino alle 19 di oggi. Questo dato segue la buona affluenza dei tifosi rosanero a Brescia, dove 430 sostenitori hanno fatto sentire la loro presenza nonostante il risultato negativo.

L’entusiasmo dei tifosi è stato evidente anche durante l’allenamento a porte aperte al Barbera, dove hanno cantato e sostenuto la squadra per oltre un’ora. Questo sostegno sarà cruciale per il Palermo, che affronta il Pisa in una sfida importante verso la Serie A, soprattutto dopo la delusione del match contro il Reggiana. Un’altra battuta d’arresto potrebbe iniziare a sollevare qualche preoccupazione, ma il cammino è ancora lungo e il supporto caloroso dei tifosi può essere un fattore determinante per la squadra.

Anche per la sfida di martedì a Cremona, l’ultima trasferta del “tour de force” di agosto, l’entusiasmo dei tifosi non manca: già 600 biglietti sono stati venduti, ma ci sono ancora 2.425 posti disponibili, acquistabili fino a lunedì. L’ultima volta che il Palermo giocò allo stadio Zini, oltre 3.000 tifosi rosanero erano presenti, grazie anche alla disponibilità della società grigiorossa di aprire settori riservati ai tifosi di casa. Sebbene la sfida in agosto possa rendere difficile replicare quei numeri, la passione dei tifosi palermitani è sempre imprevedibile e potrebbe ancora una volta sorprendere.