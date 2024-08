Gds: “Palermo verso il Pisa. Le ultime dall’infermeria”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Pisa e Palermo e le ultime dall’infermeria.

Il Palermo riceve buone notizie riguardo le condizioni di Jacopo Segre. L’allenatore Dionisi ha confermato che il centrocampista sta mostrando progressi significativi nel suo recupero, aumentando i carichi di lavoro anche se ancora non si allena completamente con il gruppo. Le probabilità di vederlo in panchina contro il Cosenza, subito prima della sosta, non sono del tutto escluse. Tuttavia, considerando che Segre ha perso tutta la preparazione estiva a causa di una microlacerazione al crociato, Dionisi potrebbe decidere di non rischiarlo, soprattutto con tre partite ravvicinate all’orizzonte. Il rientro a pieno regime è previsto per metà settembre, ma già il fatto di poterlo avere disponibile per la prima partita casalinga sarebbe un segnale positivo.

Situazione più complicata per Lucioni e Di Bartolo, entrambi ancora lontani dal rientro. Nessuno dei due si è allenato al Barbera, e Di Bartolo è stato visto con le stampelle, come anche Gomis, la cui stagione sembra ormai compromessa. Per il ritorno in campo di Lucioni e Di Bartolo potrebbe essere necessario più tempo.