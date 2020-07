L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo per il prossimo campionato di Serie C. Per il ruolo di terzino sinistro, oltre all’esperto Migliore – scrive il quotidiano sportivo – il duo Sagramola-Castagnini ha visionato sia elementi che conoscono la categoria che giovani: Liviero e Donnarumma rappresentano una garanzia per la Serie C, il primo si è svincolato dal Vicenza, il secondo è ancora legato al Monopoli e su di lui c’è l’interesse forte della Reggina, mentre Beruatto della Juventus Under 23 rappresenta un’opzione di prospettiva in virtù dei buoni rapporti con il club bianconero.