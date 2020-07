L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo per la prossima stagione di Serie C. In particolare, il quotidiano sportivo, si sofferma su un possibile ritorno di fiamma per il ruolo di terzino sinistro, per sostituire il giovane uscente Vaccaro. Sul taccuino del duo Sagramola-Castagnini, infatti, c’è il 32enne Francesco Migliore, terzino mancino fino a quest’anno in forza alla Cremonese in Serie B. Il giocatore dall’1 luglio non fa più parte della rosa di mister Bisoli nonostante il campionato sia ancora da ultimare. Si tratta di un ritorno di fiamma perchè lo voleva Foschi. Due stagioni fa, infatti, Rino Foschi provò a prenderlo, ma si scontrò con la volontà del giocatore che non credeva nella solidità dell’allora società di Zamparini. Migliore garantirebbe anche un numero di assist considerevoli, viaggia in un range tra i 3 e i 6 a stagione, col vizio del gol.