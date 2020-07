L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport”, si sofferma sull’attuale situazione societaria in casa Catania. Ieri prima della riunione tenutasi in tarda serata, la Sigi ha fatto sapere, tramite Maurizio Pellegrino, che nell’organigramma ha un ruolo di direzione tecnica, che dopo l’arresto del commercialista Paladino la cordata accoglierà nuovi soci, ma che non abbiano pendenze giudiziarie. In città non si parla d’altro da mesi e mesi. Il 5 agosto, al di là dell’esito dell’appuntamento in tribunale, sarà un’altra data fondamentale perchè chiunque sarà dirigente in quel momento dovrà rispettare le scadenze economiche per l’iscrizione al campionato del club. Mercoledì, intanto, il Catania è chiamato a pagare gli stipendi di aprile e maggio ai calciatori. Nella serata di ieri, scrive il quotidiano sportivo, sono arrivate assicurazioni in tal senso.