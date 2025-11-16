Gazzetta dello Sport: “Padova, il Papu scalpita: derby col Venezia possibile debutto stagionale”
Il derby di domenica contro il Venezia potrebbe essere l’occasione per vedere finalmente in campo il Papu Gomez. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la fine della lunga squalifica, datata 26 ottobre, l’argentino era stato inizialmente indicato come pronto al debutto, salvo poi fermarsi per un problema muscolare che ha rinviato ancora una volta il suo esordio.
La sfida più attesa dai tifosi del Padova rappresenterebbe una cornice ideale per il rientro dell’ex Atalanta. La squadra, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime giornate è apparsa poco brillante e necessita della qualità del Papu per essere più incisiva nella trequarti avversaria.
Andreoletti sta valutando da settimane il modo migliore per inserirlo nell’impianto tattico. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, le opzioni sul tavolo sono tre:
confermare il 3-5-2 con Gomez accanto alla punta centrale;
tornare al 3-4-2-1 della scorsa stagione, con l’argentino affiancato da un altro trequartista;
adottare un 3-4-1-2, schierandolo dietro due attaccanti.
Il derby potrebbe vedere anche il ritorno di Lasagna, mentre la lista degli indisponibili si allunga con Varas, out almeno tre partite per un nuovo problema muscolare.
Domani Gomez tornerà ad allenarsi con il gruppo: difficile immaginarlo titolare, ma l’obiettivo è averlo disponibile per uno spezzone. L’entusiasmo della piazza cresce, e dopo tanti rinvii questa potrebbe essere davvero la volta buona.