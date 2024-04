Gazzetta dello Sport: “Mignani vara un nuovo Palermo, ma la Sampdoria ora è lanciata”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle parole di Mignani in vista della gara contro la Sampdoria.

La scintilla scattata con il club adesso si augura di vederla in campo. Con soli due allenamenti, Michele Mignani prova a raddrizzare il Palermo dopo la sbandata delle ultime cinque partite. L’a.d. Gardini («Con Mignani è stato un colpo di fulmine, ringraziamo Corini per quanto ha fatto») ha chiarito che l’ex tecnico del Bari ha firmato fino al 2025, ma non c’è dubbio che questo finale di stagione dirà molto sul suo futuro.

Il tecnico è animato dalla voglia di rifarsi della beffa subita in finale playoff la scosta stagione con il Cagliari. La sensazione che questo periodo di fermo lo abbia caricato a dovere è forte. «Quando sei a casa, guardi le partita alla televisione o allo stadio e ti ribolle il sangue – ha detto Mignani – così avevo tanta voglia di ricominciare. Sono orgoglioso di essere stato scelto dal Palermo e da uno dei gruppi più importanti del mondo come il City Group. Ho utilizzato questi mesi per riposarmi, e per migliorare. Devo cercare di trasmettere le mie idee in fretta. I ragazzi sono stati eccezionali, poi serve anche fortuna».