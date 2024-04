Gazzetta dello Sport: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Palermo e Sampdoria.

La mossa Per lo scontro diretto playoff con la Sampdoria potrebbe sorprendere lasciando il 4-3-1-2 a favore di un 3-5-2 speculare per dare maggiore sostanza alla fase difensiva andata in panne troppe volte. «Ho visto una squadra applicata e attenta, che sta bene anche dal punto di vista fisico.

La Samp è tra le formazioni più in forma, ma noi abbiamo le carte per vincere. Abbiamo qualche defezione, ho cercato di toccare due-tre cose. Difesa a tre? Nulla di scontato, non c’è molto da inventare. Ho cercato di capire quale potesse essere il vestito più adatto». Mignani prova a regalare il giusto entusiasmo in vista dell’inaugurazione di domani del centro sportivo di Torretta, un evento per il Palermo al quale parteciperanno anche rappresentanti di City Group e diverse autorità.

La Samp Pirlo proverà a centrare la quinta vittoria consecutiva che gli consentirebbe di portarsi a tre punti dai rosanero e alimentare sogni di gloria agli spareggi. In difesa torna Gonzalez e, seppure part-time, Pedrola, dopo cinque mesi di stop. In attacco Borini si candida per una maglia accanto a De Luca.