L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’ennesimo caso scoppiato in casa Lazio.

Ieri ha fatto discutere l’aereo personalizzato appartenente alla Lazio. E non si è fatta attendere la reazione di Luis Alberto, che ha lamentato anche alcuni pagamenti o il ritardo nel versamento degli stessi.





Lo sfogo social avviene in due atti: «Tutto molto bello, ma quando ci occupiamo di quello che c’è dentro? Apparenza…». Nel secondo intervento durante una diretta su Twitch spiega: «Ho visto che comprano cose, ma non ci pagano». E poi ancora: «Spendono tanti soldi, ma per noi non c’è niente».

Adesso è scontato che gli venga inflitta una multa e potrebbero esserci anche altri provvedimenti.