L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’ennesimo caso tamponi, questa volta alla Fiorentina.

La Procura federale ha aperto un altro fascicolo che riguarda eventuali violazioni del protocollo.





La vicenda è quella di alcuni giocatori della Fiorentina (Milenkovic, Vlahovic, Martinez Quarta, Amrabat e Caceres) che hanno lasciato l’Italia per andare in Nazionale senza il via libera dell’Asl di competenza, che li avrebbe voluti in bolla per la positività di Callejon.