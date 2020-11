L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul ritorno al gol del Palermo.

La squadra sorride grazie alle reti di Saraniti e Floriano. L’ex Bari ha superato un momento difficile: «Soltanto i miei cari, i miei compagni di squadra e tutti coloro che ogni giorno danno tutto per il Palermo sanno quanto mi hanno segnato le ultime settimane – si è sfogato sui social Floriano – Non ho mai mollato. Ho contato anche i minuti in attesa del mio ritorno in campo. Adesso non mi voglio più fermare».





Grande gioia anche per il palermitano Saraniti. Boscaglia ha ritrovato i suoi bomber.