L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato della Lazio. Si insiste per Callejon: il giocatore chiede un biennale da 3 milioni a stagione, mentre la Lazio gli ha proposto un triennale a cifre più basse (circa 2,2 milioni l’anno) che gli consentirebbe di guadagnare una somma superiore ai 6 milioni chiesti complessivamente. In alternativa allo spagnolo (svincolatosi dal Napoli) rispunta la candidatura dell’italo-argentino Franco Vazquez del Siviglia, per il quale servirebbe un investimento di almeno 5-6 milioni di euro.