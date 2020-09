L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla prossima serie C. La presenza del Foggia assicurerà al girone C 106 anni di militanza nel massimo campionato. Inseguono il Girone A con 95 e il Girone B con 89. Al Sud, la contemporanea presenza di Bari e Palermo accende i riflettori su un raggruppamento caldissimo. Per entrambe l’obiettivo è la promozione, i rosanero il top player l’hanno messo in panchina, convincendo Roberto Boscaglia a tornare in C. Nel girone A, la Triestina è dietro solo alle metropoli del sud per militanza in massima serie. Asticella subito alta per il Padova. Ma sarà il Perugia, nel girone B, ad avere tanti occhi addosso.