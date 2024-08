Gazzetta dello Sport: “La questione dei diritti televisivi della Serie B non è ancora chiusa. Le ultime”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sui diritti Tv in serie B.

La questione dei diritti televisivi della Serie B non è ancora chiusa. L’inaspettata assenza di Sky dall’ultimo bando potrebbe non essere definitiva: sembra che sia stata avanzata una proposta significativamente inferiore ai 13 milioni di euro all’anno previsti per il bando triennale, proposta che la Lega B avrebbe respinto. Non si esclude un nuovo rilancio da parte di Sky per poter trasmettere le partite sia sulla piattaforma satellitare che su Now Tv.

Gazzetta dello Sport: “La Serie B sbarca su Amazon Prime. Sky verso la rinuncia. Le ultime”

Nel frattempo, il campionato è iniziato con Dazn come unico broadcaster, e questa situazione potrebbe perdurare. In parallelo, la Lega B sta lavorando all’accordo recentemente raggiunto con Amazon Prime, come annunciato dal presidente Balata durante Brescia-Palermo. Su questa piattaforma nascerà un canale dedicato alla Serie B, una novità assoluta per il calcio italiano. I club investiranno nel loro torneo per compensare i mancati introiti di questa stagione, che si prevede comporteranno circa 2 milioni di euro in meno per società.