Gazzetta dello Sport: “La Serie B sbarca su Amazon Prime. Sky verso la rinuncia. Le ultime”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul campionato di serie B e i diritti Tv che andranno anche ad Amazon Prime.

Adesso è ufficiale: la Serie B sbarca su Amazon Prime. Il presidente della Lega, Mauro Balata, ha annunciato questo innovativo accordo per il calcio italiano in occasione dell’anticipo Brescia-Palermo, che ha dato il via al campionato. La piattaforma di Jeff Bezos non si limiterà a trasmettere le partite, ma diventerà il canale ufficiale della Lega Serie B. Questa possibilità era stata prevista nell’ultimo bando e ora diventa realtà. I dettagli dell’operazione e i relativi costi saranno presto resi noti, ma è già chiaro che la Serie B si sta proiettando verso il futuro.

Nel frattempo, le partite continueranno ad essere visibili in streaming su Dazn, l’unico broadcaster che ha accettato l’offerta, sottoscrivendo un accordo per i prossimi tre anni a 13 milioni di euro a stagione. Anche Sky era attesa per la conferma, ma finora non ha risposto né per la trasmissione via satellite né per lo streaming su Now TV. Con il campionato già iniziato, sembra sempre più probabile che Sky rinunci a trasmettere la Serie B.

Il presidente Balata ha commentato: «Aspettiamo ancora Sky, ma da un anno denunciamo che gli investimenti si stanno spostando verso le grandi competizioni internazionali. Per difendere il nostro campionato ci siamo mossi per tempo con il canale della Lega». Questa nuova strategia permetterà ai club di compensare un eventuale mancato ritorno di Sky, investendo maggiormente su se stessi.