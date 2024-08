Di Chiara (Gazzetta dello Sport): “Serie B, tre squadre partono in prima fila. Ma occhio alle sorprese”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” attraverso un articolo a firma Filippo Di Chiara si sofferma sul campionato di serie B iniziato ieri.

Sarà un campionato di Serie B entusiasmante, equilibrato e avvincente fino alla fine. L’anticipo tra Brescia e Palermo, che ha visto i lombardi prevalere negli ultimi minuti, ne è stato un assaggio: il Palermo ha pagato caro il fatto di aver concretizzato poco e di aver lasciato troppo spazio all’iniziativa del Brescia.

Nonostante il mercato sia ancora aperto, c’è già un gruppo di squadre che sembra essere avanti rispetto alle altre, grazie a investimenti importanti e progetti ambiziosi che mirano al ritorno in Serie A. Tra queste, Sampdoria, Cremonese e Palermo si candidano come favorite per la promozione.

La Cremonese, sconfitta nella finale playoff dello scorso anno, ha investito molto, specialmente in attacco con gli arrivi di De Luca, Bonazzoli e Okereke, e a centrocampo con l’acquisto di Vandeputte. A Genova, la Sampdoria ha vissuto una rivoluzione, premiata da un grande entusiasmo in termini di abbonamenti. Pirlo ha a disposizione una rosa rinnovata, con rinforzi di spessore come Coda, Tutino e Romagnoli, e la squadra sembra pronta a recitare un ruolo da favorita assoluta per la promozione.

Anche a Palermo si respira un’aria di grandi aspettative. I tifosi hanno risposto con entusiasmo alla campagna abbonamenti, e la squadra, guidata dal giovane e ambizioso Dionisi, è stata rinforzata con giocatori di qualità come Blin, Verre e Henry. La sconfitta contro il Brescia non deve allarmare: è parte di un percorso di crescita che richiede pazienza. La Serie B è un torneo duro e imprevedibile, e il vero snodo cruciale arriverà come sempre a marzo.

Subito dietro le favorite, troviamo un rinnovato Sassuolo, che ha puntellato la difesa con Lovato e Odenthal e spera nell’esplosione di Mulattieri in attacco. La Salernitana, con una situazione societaria ancora instabile, sembra più indietro, mentre il Frosinone, dopo la retrocessione, sta cercando di ripartire con un nuovo ciclo sotto la guida di Vivarini. Tra le outsider, il Pisa di Pippo Inzaghi merita attenzione, e non vanno escluse sorprese, come quella del Brescia.

Infine, c’è curiosità per i nuovi progetti tecnici avviati da Bari e Modena. Se queste sono le premesse, la Serie B promette di offrire grande spettacolo.