Gazzetta dello Sport: “Adorni annulla Brunori. Le pagelle di Brescia-Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle pagelle del match perso dal Palermo contro il Brescia.

BRESCIA 4-3-2-1

Lezzerini 6,5; Dickmann 7, Cistana 6,5, Adorni 7, Jallow 6,5; Bisoli 6,5, Verreth 7, Bertagnoli 6 (dal 32’ s.t. Besaggio s.v.); Galazzi 6,5 (dal 38’ s.t. Corrado s.v.), Olzer 5,5 (dal 32’ s.t. Juric s.v.); Borrelli 6,5

PANCHINA: Andrenacci, Paghera, Calvani, Bjarnason, Bianchi, Buhagiar, Fogliata, Papetti

ALLENATORE: Maran 7

PALERMO 4-3-3

Gomis 6 (dal 36’ p.t. Desplanches 6,5); Diakite 5, Nedelcearu 6, Nikolaou 6, Lund 6,5 (dal 36’ s.t. Buttaro s.v.); Blin 6, Gomes 6,5, Ranocchia 6,5 (dal 22’ s.t. Saric 6); Insigne 6, Brunori 5,5 (dal 36’ s.t. Henry s.v.), Di Francesco 5,5 (dal 22’ s.t. Di Mariano 6)

PANCHINA: Graves, Vasic, Appuah, Verre, Pierozzi, Peda, Ceccaroni

ALLENATORE: Dionisi 5,5

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6

ASSISTENTI: Tolfo 6, Laudato 6,5

ESPULSI: Nessuno

AMMONITI: Dickmann (B) e Di Francesco (P) per gioco scorretto

NOTE: Paganti 4.130, incasso e quota abbonati non comunicati. Tiri in porta 6-1. Tiri fuori 4-0. In fuorigioco 2-1. Angoli 9-6. Recuperi: p.t. 5’, s.t. 4’

Top: Adorni 7 – Non solo annulla Brunori, ma firma un gran gol di testa, il primo di questa Serie B.