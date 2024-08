Corriere dello Sport: “Tegola Palermo. Gomis subito stop”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla tegola Gomis per il Palermo.

Per Alfred Gomis lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro e campionato compromesso dopo appena 20’ dal suo inizio. Per il Palermo il giorno dopo l’infelice debutto con sconfitta al 90’ a Brescia è anche peggio: il gravissimo infortunio del portiere scelto in estate per sostituire Pigliacelli ed affiancare Desplanches costringerà la società a rituffarsi sul mercato. Gomis sarà operato nei prossimi giorni, in casi del genere l’assenza media è di almeno 6 mesi. Gomis col Parma era già apparso in forma parando un rigore. Al momento è indisponibile anche il terzo portiere Di Bartolo, appena acquistato dai belgi del Lommel.