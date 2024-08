Gazzetta dello Sport: “Palermo, adesso si cerca anche un portiere. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Conclusa la prima giornata, il mercato della Serie B entra nel vivo per gli ultimi affari in vista della chiusura del 30 agosto. Sono ancora attesi alcuni grandi colpi, a partire dalla Cremonese con l’acquisto di Nasti. La Salernitana, dopo aver preso Tello dal Catania, sta cercando di riportare Joao Pedro in Italia: l’ex Cagliari sta risolvendo il suo contratto con il Fenerbahce e sta valutando questa possibilità.

Il Bari, nel frattempo, fatica a chiudere per Partipilo del Parma come trequartista, ma ha una valida alternativa su cui sta lavorando: Buonaiuto della Cremonese. A Catanzaro, invece, il prossimo rinforzo sarà Demba Seck, arrivato ieri in città per le visite mediche; l’annuncio del suo ingaggio in prestito dal Torino è atteso entro domani.

Mentre il mercato del Brescia è già chiuso, quello del Palermo è ancora molto attivo. I rosanero cercano un difensore e un esterno, ma dopo l’infortunio di Gomis devono intervenire anche sul fronte portieri: il primo nome circolato è quello di Consigli dal Sassuolo.