L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla probabile formazione del Palermo in vista della sfida con l’FC Messina. A distanza di un mese e mezzo, Accardi ritrova una maglia da titolare. Il difensore palermitano verrà schierato a destra nella difesa a quattro. Aveva saltato l’ultima trasferta per via di una piccola noia muscolare. Pergolizzi prima d’ora l’aveva impiegato da esterno sinistro e al centro, quando ha dovuto fare a meno di Crivello o Lancini. L’exploit di Peretti ha tolto ulteriore spazio al difensore palermitano, che adesso è pronto a riprendersi la scena.