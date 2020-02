L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Ernesto Gabriele, allenatore dell’FC Messina: «Abbiamo preparato la sfida con un pizzico di attenzione in più rispetto al solito. Voglio rivedere l’Fc Messina di sempre: personalità ed equilibrio. Non ho chiesto altro, se poi gli avversari saranno più bravi, chapeau. Carbonaro? È tornato dalla terapia “chiavi in mano”, pronto a giocare. Ho varie opzioni in mente. Quando i giocatori mi mettono in difficoltà in termini di scelte, siamo sulla strada giusta».