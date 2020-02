L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo: «Calendario più agevole in vista del 22 marzo? Non guardo queste cose, mi sono sempre preoccupato del risultato finale. La continuità fa piacere, perché ti fa lavorare meglio in settimana. Gli infortuni in una stagione possono capitare, dobbiamo farci trovare pronti e sono convinto che chi giocherà darà tutto. Anche chi ha giocato meno può dare qualcosa alla causa e noi dobbiamo cercare di vincere. Il test è impegnativo, abbiamo altre undici o dodici finali e dobbiamo portare a casa la pagnotta. I punti sono fondamentali ed è normale che subentri un po’ di timore, ma più che la paura del vantaggio, bisogna avere la forza di fare il secondo gol. Se attacchiamo nella maniera giusta, riusciamo a difenderci meglio. Le pressioni dall’esterno sono positive per vincere il campionato. Credo che la squadra abbia bisogno di tranquillità. Sorprese? No, ma il maggior problema siamo noi stessi. Lavoriamo anche per cambiare durante la partita e se ci mettiamo tutti a disposizione del compagno, la partita possiamo vincerla. Crivello? Nella sua carriera ha giocato a tre, quattro e a cinque. Sono convintissimo che possiamo passare da tre a quattro, ma serve lavorarci».