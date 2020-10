L’edizione odierna parla delle retrocessioni in Lega Pro parla della brutta fine che fanno le squadra retrocesse in Lega Pro. L’ultima della serie è stata il Trapani. Chi retrocede dalla Serie B, se non ha le spalle larghe e le casse piene, va incontro al tracollo finanziario.

Uno dei problemi più gravi della Serie C è proprio questo: accogliere società in difficoltà economica. E perderle.





Che la retrocessione dalla B sia un vero trauma economico lo dicono i numeri: negli ultimi 15 anni sono retrocesse 55 squadre (6 sono state ripescate e nel 2017-18 sono scese in 5, con il Cesena per il caso plusvalenze) e di queste ben 27 sono andate incontro a un dissesto finanziario spesso sfociato nel fallimento. Tre di queste (Catanzaro, Pescara e Vicenza) sono comunque riuscite a restare in Serie C salvando il titolo sportivo, tutte le altre sono dovute ripartire dai dilettanti, e qualcuna è rimasta ancora oggi incastrata da quelle parti.