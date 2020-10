L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le parole del presidente della Ternana Bandecchi.

Quali difficoltà ha trovato scendendo in C? «In B ci sono realmente possibilità di guadagno e pareggio, dipende dalla bravura imprenditoriale. E se hai disponibilità, puoi investire per vincere. In C invece, a maggior ragione nel girone C, servono 3-4 milioni per salvarti e 9-10 se vuoi provare a vincere. Poi il mercato: non è facile vendere i giocatori quando sei costretto».





Voi come avete fatto a sopravvivere? «Mettendomi una mano in tasca e pagando. La C pretende soldi veri, soldi che devi avere tu, perché le risorse della categoria non ci sono».