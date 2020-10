L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla di Serie A è sotto assedio. Anche il bollettino di ieri, nella spietata crescita dei numeri dei contagi, ha aggiornato pure la lista delle positività del pallone al Covid-19 con i nomi degli interisti Nainggolan e Gagliardini.

Altri scienziati tornano ad attaccare il protocollo Figc-Cts ritenendolo ormai inadeguato alla nuova situazione epidemiologica. Non è chiara una cosa: il doppio tampone negativo accorcia la quarantena dei «contatti diretti» del soggetto positivo o no? Poi c’è chi è in isolamento nella struttura concordata (vedi Napoli) e chi è isolato a casa, sempre con i permessi delle ASL. Troppa confusione.





Gravina è uscito allo scoperto. «L’unica strada è l’applicazione rigorosa del protocollo da parte di tutti», ha detto il presidente federale rivendicando il «percorso» fatto con i ministri Spadafora e Speranza.