L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” lascia spazio al dualismo Dybala-Gomez. Amici e compagni di Nazionale, da sempre avversari in Italia. In comune hanno avuto l’esplosione in Sicilia, ricorda la rosea, Paulo al Palermo e il Papu a Catania, un derby che hanno anche disputato, l’uno contro l’altro. Proprio come lo saranno domani, in occasione di Juventus-Atalanta. Ecco un estratto del quotidiano, dedicato ai due argentini: “Laguna Larga e Buenos Aires sono a 11 ore di auto di distanza, ma Paulo Dybala e il Papu Gomez hanno bevuto la stessa acqua. Sono cresciuti, uno a cinque anni dall’altro, con lo stesso amore per la palla, il dribbling, il gioco. Guardateli: sono due dei giocatori più in forma d’Italia, due amici, due uomini. Due mesi fa, in emergenza coronavirus, Dybala ha messo all’asta una maglia per “The Biggest Game”, iniziativa di beneficenza promossa da Gomez per gli ospedali. Il Papu ha ringraziato ed è stato vicino a Paulo nei giorni della positività per il virus. Juventus-Atalanta con loro è bella, in campo e fuori. Sicilia: Dybala e Gomez hanno condiviso anche la Sicilia. Nel 2012-13 si sono incontrati, prima volta in Italia, in un derby: Paulo al Palermo allenato da… Gasperini, il Papu al Catania. Tra andata e ritorno, cortocircuito: il giocatore decisivo – tre gol in due gare – fu… Josip Ilicic, allora rosanero con Paolino. Dybala è diventato titolare a Palermo e poi alla Juve, al punto che Gomez già a settembre 2017 diceva: «E’ il più forte del campionato». Vista lunga. Domani sera si saluteranno e forse penseranno ai giorni insieme in nazionale: in quel curioso ritrovo di grandi attaccanti che è l’Argentina, è capitato anche di vederli convocati contemporaneamente. […]”.