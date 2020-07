L’edizione odierna de “La Gazzatte adello Sport” analizza quello che è il futuro della porta rosanero. Con Pelagotti confermato, si pensa a chi farà da secondo. Nel mirino del Palermo c’era Calandra, nel caso in cui Fallani non sarebbe rientrato. Un primo abboccamento con il giovane numero uno palermitano c’era già stato, nonostante il mercato sia ancora alle battute iniziali. In ogni caso il Palermo, tramite il ds Castagnini, aveva manifestato il proprio interesse al ragazzo. Su Calandra comunque si sono già mossi in tanti, in D e perfino in C. Secondo rumors delle ultime ore, pare ci sia anche la Juventus Under 23 sul portiere originario della Via Moltalbo.