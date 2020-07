Si registra un nuovo record di contagi da Coronavirus negli Stati Uniti: oltre 65 mila in 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale i casi sono 3,11 milioni, le vittime oltre 133 mila. Tra le vittime, riporta la “Cnn” anche una ragazzina di 11 anni. Si tratterebbe del quarto minorenne che perde la vita in Florida in seguito al virus. La bambina, di cui non è stata rivelata l’identità, viveva nella contea di Broward.