L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista realizzata all’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola.

Il Palermo punterà al primo posto o alla promozione?

«L’obiettivo è di lottare per la promozione, vincendo o attraverso i playoff, con una squadra che se, malauguratamente, non dovesse farcela sarebbe già pronta per la stagione successiva».

Quindi non andare subito in serie B non sarebbe un fallimento? «La Serie C è un terno a lotto, nel nostro progetto, infatti, abbiamo previsto che la Serie B possa essere raggiunta anche in due anni»