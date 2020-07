L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” racconta il caos per un rigore durante Roma-Parma con protagonista l’arbitro Fabbri. La rosea racconta l’accaduto: “Al 73’ – dopo che un primo richiamo del Var Mazzoleni lo aveva portato, al monitor, a tornare sui propri passi e a concedere un rigore al Parma per fallo di Cristante su Cornelius – l’arbitro viene di nuovo invitato ad una on field review. In area, infatti, le immagini mostrano l’impatto tra il pallone e il braccio palesemente aperto di Mancini sul colpo di testa di Kucka. L’arbitro guarda e riguarda le immagini. Poi, inspiegabilmente, indica il contatto con la spalla e decide di non assegnare un rigore che sembra del tutto evidente. La partita si concluderà con la vittoria per 2-1 della Roma tra polemiche roventi del Parma, con il tecnico D’Aversa che sbotta: «Non siamo gli scemi del villaggio»”. Dopo quanto accaduto, i vertici arbitrali starebbero pensando di usare il puglo duro nei confronti del direttre di gara Fabbri. Per lui infatti, potrebbe verificarsi un lungo stop, tanto lungo che potrebbe addirittura non tornare come arbitro in campo da qui a fine stagione.