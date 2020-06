L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’offerta del Newcastle per Ciro Immobile. La proprietà araba è pronta a mettere sul piatto 135 milioni di euro, più un ingaggio di 8 milioni netti all’anno per lui e per le prossime 5 stagioni. Da capire se l’attaccante sarà disposto a lasciare l’Italia, considerando questa offerta allettante.