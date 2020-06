L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla rivoluzione in Champions ed Europa League. Al via il 6 agosto. Si giocherà un torneo affascinante dal 12 al 23 agosto (giorno della finalissima). Un torneo mai visto che si sovrappone all’Europa League in programma dal 10 al 21 agosto: stessa formula, ma i quarti saranno raggruppati in due giorni invece di quattro. Da non dimenticare l’anticipo degli ottavi di finale interrotti a marzo.