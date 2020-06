L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calcio chiaro. Spadafora ha confermato di «essere a buon punto per venire incontro a tutti. Sky detiene i diritti, le partite in chiaro non sono mai state assegnate a nessuno». Manca poco. La proposta è di trasmettere un paio di partite, almeno per le prime giornate di A. Il canale in chiaro sarebbe TV8. Il Ministro spera di giungere ad un accordo nelle prossime ore.