L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Paternò. Nesusno meglio della squadra etnea: 25 partite, nessuna sconfitta, la difesa meno battuta d’Italia dalla A all’Eccellenza con solo 8 gol incassati. Il presidente Ivan Mazzamuto afferma: «Abbiamo assunto la denominazione dello storico Paternò nel 2017. Nel 2013 ero presidente del Real Città di Paternò promosso in Prima Categoria. Sparito il club principale siamo diventati la prima squadra cittadina, e tre anni fa la fusione con l’altro club cittadino. Non faccio mai il passo più lungo della gamba, la promozione è frutto di una programmazione graduale e non di improvvisazioni. Abbiamo ricostruito il vivaio con una scuola calcio riconosciuta dalla Figc».