L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Trapani. La squadra non è riuscita a disputare la sfida contro la Casertana, in quanto non è giunta in tempo utile la ratifica del tesseramento dell’allenatore Oberdan Biagioni e del medico sportivo chiamato a sostituire Mazzarella. Il giudice sportivo infliggerà al Trapani un punto di penalizzazione in classifica e darà partita vinta per 3-0 alla Casertana. Il Trapani rischia

anche di essere escluso dal torneo in caso di recidiva.