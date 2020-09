L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Raffaele, allenatore del Catania:

«C’è da lavorare. Il gol della Paganese, su un rigore che m’è sembrato dubbio, ha condizionato la nostra prestazione. Non riuscivamo a passare perché gli avversari si sono piazzati tutti dietro la linea della palla. Nel secondo tempo ho visto l’atteggiamento corretto, questa svolta mi lascia soddisfatto. Ma è anche vero che dobbiamo finalizzare meglio quello che si crea. Non siamo al meglio fisicamente, ma siamo stati ingenui a regalare campo agli avversari. Gli inizi del campionato sono particolari, nel momento in cui non siamo al massimo della forma è vietato regalare occasioni agli avversari».