L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative in Serie B. L’Empoli prova a chiudere col Verona per il prestito di Casale.

Oggi sbarca alla Reggina Vasic e si prova a chiudere per Situm. Per il Chievo c’è l’idea Pettinari dal Trapani. Per Bjarnason del Brescia c’è il Sion.