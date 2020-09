Salvatore Caiata, presidente del Potenza, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Catanzaro: «Il Potenza non deve essere messo sotto pressione, la piazza deve supportare questi ragazzi. A Palermo andremo con leggerezza e ci giocheremo la partita tranquillamente, senza nessuna pressione o problema. Gli stadi chiusi inevitabilmente condizionano i risultati». In basso, il video che riprende le sue dichiarazioni.

