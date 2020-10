L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla presenza di René De Picciotto a Trapani.

Uno dei maggiori azionisti del Lecce assisterà alla sfida Dattilo-Roccella.





A Trapani vedrà l’immobile finora sede della Banca d’Italia: «Voglio

conoscere l’ambiente, parlare col sindaco, con quelli del Dattilo – dice De Picciotto – Sarebbero due le strade da seguire: attendere qualche mese che il titolo sportivo del Trapani torni nelle mani del sindaco oppure fare un

accordo per i vertici del Dattilo e investire in questa società. Non ho bisogno di soci ma se posso integrarmi col tessuto locale meglio. Non escludo la collaborazione di azionisti locali».