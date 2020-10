L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla nuova stretta del Governo, che sarà illustrata stasera in conferenza stampa a Palazzo Chigi dal premier ed entrerà in vigore da domani.

Questa mattina ci sarà l’ultimo incontro con le Regioni per trovare l’intesa definitiva sulle misure.





Non sono pochi i nodi ancora da sciogliere: dalla chiusura anticipata alle 23 di bar e ristoranti, in chiave anti-movida, fino a un diverso regime per i mezzi pubblici per contrastare il rischio assembramenti.

La posizione della Lombardia (ma non solo) è quella di evitare lockdown generalizzati e predisporre un ristoro per tutte le categorie penalizzate dalle nuove misure anti-Covid.